ÖZET İZLE: Gaziantep FK 5-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gaziantep FK Sivasspor Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 20. haftasında lider DG Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 mağlup oldu.
MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1
39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1
44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Tosca, Papy Diyabodji, Morais, Maxim, Sousa, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode
Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Chibsah, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi
Teknik Direktör: Marius Sumudica
D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Barış, Ziya, Camara, Yasin Öztekin, Claudemir, Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Maxim (dk. 4 ve 44), Muhammed Demir (dk.39) (Gaziantep), Hakan Arslan (dk. 31) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Papy, Kayode (Gaziantep FK), Erdoğan, Mert Hakan (Sivasspor)