ÖZET İZLE: Gazişehir: 3-2 BJK Maç Özeti ve Golleri İzle | Gazişehir BJK Kaç Kaç Bitti

Gazişehir BJK maç özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kart ve 5 golün sahne aldığı mücadeleyi Gazişehir 3 - 2 kazandı.

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Maçtan Dakikalar

6. dakikada ani gelişen Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahasına giren Kayode, Vida tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Vida ise kırmızı kart gördü.

7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Twumasi kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

20. dakikada ani gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Kayode'nin boş noktadaki Twumasi'ye attığı pas kaleci Karius'ta kaldı.

23. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Diaby'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

26. dakikada Twumasi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruş direkten döndü.

30. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan bomboş Twumasi topu istediği gibi vuramayınca Gazişehir bir gol fırsatından yararlanamadı..

32. dakikada ceza sahası içerine çalımlarla giren Oğuz'un sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.

35. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Caner'in sert şutunu kaleci Günay çeldi.

42. dakikada Beşiktaş orta sahasında kaybedilen topun ardından gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Kayode'nin şutu az farkla auta gitti.

58. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Kayode'nin ortasına Güray gelişine vurarak farkı ikiye çıkardı. 2-0

60. dakikada gelişen Gazişehir atağında Raman'ın vuruşu üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş'ın dışa doğru kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ljajic'in şutu üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası arkasına sarkan Kayode'nin şutu kalecide kaldı.

70. dakikada savunmadan sekerek kaleye yönelen Boyd'un şutunu Günay son anda çeldi.

76. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardında Beşiktaş'ta Elneny, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü.

79. dakikada ceza sahasında içerine yapılan ortada topla buluşan Raman farkı üçe çıkardı. 3-0

83. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Ljajic'in pasında Umut Nayır topu ağlara gönderdi. 3-1

84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Atiba yaptığı kafa vuruşuyla fark bire indirdi. 3-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Toşca, Morais, Pappy Djilobodji, Güray Vural (Furkan Soyalp dk. 81) Tetteh, Diarra (Raman dk. 59), Twumasi (Muhammed Demir dk. 77), Kayode

Yedekler: Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Dorukhan Toköz (Atiba dk. 66), Adem Ljajic, N'Koudou, Diaby (Boyd dk. 66), Güven Yalçın (Umut Nayir dk. 82)

Yedekler: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Muhayer, Necip

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Twumasi (dk. 7 pen.), Güray Vural (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Vida (dk. 5), Elneny (dk. 76) (Beşiktaş), Kayode (dk. 76) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Diarra, Günay Güvenç, Marius Sumudica, Muhammed Demir, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Victor Ruiz, Adem Ljajic, Caner Erkin, Boyd (Beşiktaş)