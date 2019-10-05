ÖZET İZLE: Gençlerbirliği: 0-0 GS Maç Özeti İzle | Gençlerbirliği Galatasaray Kaç Kaç Bitti?

Gençlerbirliği Galatasaray özet izle... Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli'nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Florin Andone, ceza sahası içerisine girdikten sonra Ryan Babel'e pas vermek istedi ancak top Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir'de kaldı.
19. dakikada Sessegnon'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Candeias'ın şutu yandan az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin ceza sahası yayının dışından çektiği şut Muslera'da kaldı.
31. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası dışında Feghouli'nin şutundan seken topla buluşan Ryan Babel'in vuruşu Gençlerbirliği savunmasına çarparak kornere çıktı.
42. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin Galatasaray ceza sahası yayından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Ahmet Oğuz, Flavio Ramos, Fabricio Baiano (Berat Özdemir dk. 10), Daniel Candeias, Rahmetullah Berişbek, Stephan Sessegnon, Floyd Ayite, Giovanni Sio
Yedekler: Abdoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Bogdan Stancu, Nadir Çiftçi
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Steven N'zonzi, Selçuk İnan, Ryan Babel, Florin Andone
Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Adem Büyük, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı Kartlar: Ryan Donk, Mariano Filho (Galatasaray)
Mevlüt Hasgül - Yunus Emre Kartal - Ömer Çetin - Mehmet Kalay