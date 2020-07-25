ÖZET İZLE| Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği BJK Maç Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan Boyd'un ortasında ön direkte Atiba'nın vuruşu direğe çarparak auta gitti.

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Boyd kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Flavio son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ani gelişen Gençlerbirliğ atağında ceza sahasına yapılan ortada Sio'nun indirdiği topa ceza yayının biraz gerisinden İlker'in şutu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Flavio yaklaşık 25-30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalecinin sağından fileler ile buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında, elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

43. dakikada Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nkoudou topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde elle müdahale olduğuna karar veren hakem golü iptal etti.

52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltı noktasına gelen Atiba Hutchinson, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

57. dakikada Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim sol kanattan topu ceza sahasında bulunan Soner'e gönderdi. Soner yakın mesafeden topu auta attı.

78. dakikada Beşiktaş kontratağında Diaby kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. 0-2

80. dakikada ceza sahasında kaleci Burak Çapkınoğlu, Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Elneny meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir (Burak Çapkınoğlu dk. 46), Erdem Özgenç (Mats Seuntjens dk. 60), Flavio

Da Silva Ramos, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Candeias (Rahmetullah Berişbek dk.78), Gökhan Altıparmak (Ayite dk. 46), Sio, Sami İlker Karakaş (Ahmet Oğuz dk. 61)

Yedekler: Atalay Gökçe, Zargo Toure, Van Beijnen, Abdullah Şahindere

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Enzo (Necip Uysal dk. 39), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Diaby, Atiba Hutchinson (Kartal Kayra Yılmaz dk. 87 ?), Boyd, Nkoudou (Dorukhan Toköz dk. 83 ?), Güven Yalçın

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Atiba Hutchinson (dk. 52 pen.), Diaby (dk. 78), Elneny (dk. 80 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berat Ayberk Özdemir, Sio (Gençlerbirliği), Atiba Hutchinson, Boyd, Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Yunus Emre Kartal - Utku Şimşek

