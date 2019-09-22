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ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Alanyaspor kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Alanyaspor kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1-1 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Alanyaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 14.hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği Alanyaspor ile karşılaştı. Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Gençlerbirliği Alanyaspor maçı genişözeti ve golleri izle...

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanattan Santos Candeias'ın ortasında Alanyaspor savunmadan seken topta buluşan Bogdan Stancu'nun şutu kaleci Jose Marafona'dan döndü.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.

44. dakikada Bogdan Stancu, Weliton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada topun başına geçen Stancu meşin yuvarlağı kaleci Jose Marafona'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-0

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60. dakikada Daniel Candeias'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.

62. dakikada Nsakala‘nın ortasında Papiss Cisse'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

66. dakikada Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1

84. dakikada cezasahasında topla buluşan Papiss Cisse'nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Mats Seuntjens dk. 88 ?), Da Silva Ramos, Zargo Toure, Pierre Polomat, Fabricio Baiano, Abdoulaye Diallo (Berat Ayberk Özdemir dk. 61), Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Bogdan Stancu (Floyd Ayite dk. 61), Giovanni Sio
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Welinton, Roy Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Campos (Yacine Bammou dk. 53), Junior Fernandes (Tayfur Bingöl dk. 86 ?), Anastasios Bakasetas (Musa Çağıran dk. 77), Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal
Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Bogdan Stancu (dk. 45 pen.) (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam (dk. 66) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Candeias, Pierre Polomat, Fabricio Baiano (Gençlerbirliği), Djalma Campos, Welinton, Anastasios Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

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