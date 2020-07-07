İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği FB Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği FB Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği FB Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. 60'da perdeyı açan Stancu'ya 81'de Emre Belözoğlu cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

MAÇ ÖZETİNİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

5. dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen'in vuruşu az farkla auta gitti.

9. dakikada Soner Dikmen'in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu'nun vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.

34. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu kalecinin solundan az farkla auta gitti.

45. dakikada ceza sahasına giren Muriqi'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Fenerbahçe savunması müdahale edemedi. Arka direkte bulunan Stancu düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 1-0

67. dakikada Candeias'ın ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci Altay Bayındır son anda kornere çeldi.
71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza alanı içine topla buluşan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Tolgay Arslan'ın pasıyla topla buluşan Emre Belözoğlu ceza yayı içinden yaptığı sert vuruş ile kaleci Ertaç Özbir'in solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muriqi'nin yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına geri döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Polomat dk. 67), Soner Dikmen (Sio dk. 84 ?), Baiano ? (Yasin Pehlivan dk. 28) (Sessegnon dk. 84 ?), Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Stancu

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Emre Belezoğlu dk. 46), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Ömer Faruk Beyaz dk. 86 ?), Gustavo, Deniz Türüç (Rodrigues dk. 70), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muriqi

Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Zajc, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Goller: Stancu (dk. 60) (Gençlerbirliği), Emre Belezoğlu (dk. 81) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Jailson, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Fenerbahçe), Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Candeias (Gençlerbirliği)

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.