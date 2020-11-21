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ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği FB Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği FB Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği FB Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Perotti (2), Mert Hakan, Sosa, Ozan'ın golleriyle Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü Deiego'dan geldi.

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Maçtan dakikalar

14. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1

19. dakikada Gençlerbirliği futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahsından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

31. dakikada Furman'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Angelo, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın Perottiyi düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada Perotti kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2

47. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

63. dakikada Murat Yıldırım'ın pasında Soner Dikmen ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Perotti zor pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

73. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdek Kömürcüoğlu

Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim Pehlivan (Murat Yıldırım dk. 55), Toure, Diego Angelo, Polomat (Arda Kızıldağ dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir, Motta, Candeias, Furman (Soner Dikmen dk. 46), Ayite (Sefa Yılmaz dk. 46), Sio (Sami Gökhan Altıparmak dk. 72)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisseran, Novak, Sosa, Gustavo (Ömer Faruk Beyaz dk. 83 ?), Mert Hakan Yandaş (Caner Erkin dk. 72), Perotti (Ferdi Kadıoğlu dk. 83 ?), Pelkas (Ozan Tufan dk. 64), Cisse (Samatta dk. 72)

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Sadık Çiftpınar, Thiam, Eyüp Akcan, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 14), Perotti (dk. 38 pen., dk. 69), Sosa (dk. 47), Ozan Tufan (dk. 73) (Fenerbahçe), Angelo (dk. 31) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Polomat, Sio, Motta (Gençlerbirliği), Pelkas (Fenerbahçe)

Yunus Emre Kartal - Ömer Çetin

 

 

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