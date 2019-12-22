ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 2-2 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Sivas Kaç Kaç Bitti?

Gençlerbirliği Sivasspor özet ve golleri izle... Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırlıyor. İlk yarı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı Gençlerbirliği'nn 2-1 üstünlüğü ile devam eden maç 90+7'de Yatabare'nin attığı golle 2-2 berabere bitti.

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6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

24. dakikada Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağı önünde bulan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı ortada Kone, topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

43. dakikada orta saha yakınlarından kullanılan serbest vuruşta top, ceza sahasında Yasin Pehlivan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Sefa Yılmaz'ın gelişine vuruşunu kaleci Samassa çizgiden çıkarttı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Yasin Pehlivan, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sefa Yılmaz, Stancu.

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, Floyd Ayite, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sivasspor: Samassa, Marcelo Teixeira, Aaron Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Fernando Andrade, Isaac Cofie, Paul Papp, Abdou Razack Traore, Armin Derlek, Furkan Sağlam, Volkan Eğri

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Arouna Kone (dk. 24) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpaşa (Sivasspor)

Mevlüt Hasgül - Cem Geçim - Mehmet Kalay

