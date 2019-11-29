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ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği Malatyaspor Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği Malatyaspor Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği Malatyaspor Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 13. Haftasında Başkent'te Gençlerbirliği ile BTC Türk Yeni Malatyaspor karşılaştı. Gol düellosuna dönen maç 3-3 sona erdi.

Süper Lig'in 13. Haftasında Gençlerbirliği sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Gol düellosunu andıran ve son dakikaları adeta nefes kesen maçta kazanan çıkmadı.

 

MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Giovanni Sio'nun pasında ceza sahası dışında buluşan Baiano'nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. Candeias'ın kullandığı kornerde Flavio'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

22. dakikada Robin Yalçın'ın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle kornere çeldi.

23. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Eraç Özbir topu oyun alanına çeldi.

44. dakikada Gökhan Tören'nin pasında ceza sahasında buluşan Bifouma sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Giovanni Sio sol ayağı ile yaptığı müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Farnolle güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Robin Yalçın'ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topa iyi uzandı.

73. dakikada Floyd Ayite'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi Zorbay Küçük, Floyd Ayite'nin şutu sonrası Murat Yıldırım'ın elle müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada kazanılan penaltıyı Stancu gole çevirdi. 2-1

85. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Robin Yalçın'ın ağları sarstı. 2-2

88. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına gönderdiği topu Gençlerbirliği savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topla buluşan Robin Yalçın kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. 2-3

90+1. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Rahmetullah Berişbek, topu ağlara gönderdi. 3-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Sadio Diallo dk. 66), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir (Floyd Ayite dk. 46), Baiano, Sessegnon, Candeias (Rahmetullah Berişbek dk. 89), Giovanni Sio, Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Gökhan Töre (Guilherme dk. 71), Acquah (Fofana dk. 79), Ahmed Ildiz (Murat Yıldırım dk. 62), Bifouma, Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Donald, Chalali, Eren Tozlu

Goller: Bifouma (dk. 44), Robin Yalçın (dk. 85 ve 88) (Yeni Malatyaspor), Giovanni Sio (dk. 52), Stancu (dk. 76 pen.), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Erdem Özgenç, Giovanni Sio (Geçlerbirliği), Murat Yıldırım, Fofana (Yeni Malatyaspor)

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