ÖZET İZLE: Getafe 1-0 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Getafe TS Kaç Kaç Bitti?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Fayçal Fajr'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte buluşan Djene Dakonam'un kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.
18. dakikada Raul Garcia'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Angel Rodriguez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Sosa'nın sağ taraftan köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme kale önünde topu Sturridge ile buluşturmak istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Rodriguez'in sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.
70. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Timor'un şutu savunmaya da çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
75. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenedy'in yerden şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti.
81. dakikada Portillo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mata'nın şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Sosa'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Sturridge'in uygun durumda vuruşunda defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Coliseum Alfonso Perez
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez
Getafe: Leandro Chichizola, Allan Nyom, Djene Dakonam, Bruno Gonzalez, Raul Garcia, Fayçal Fajr, David Timor (Arambarri dk. 90+1 ?), Francisco Portillo, Kenedy (Cucurella dk. 77), Angel Rodriguez, Enric Gallego (Jaime Mata dk. 68)
Yedekler: David Soria, Damian Suarez, Leandro Cabrera, Jorge Molina
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Abdulkadir Parmak dk. 59), Obi Mikel, Sosa, Avdijaj (Sturridge dk. 46), Nwakaeme (Fıratcan dk. 83 ?) Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Angel Rodriguez (dk. 18) (Getafe)
Sarı kartlar: Campi, Sosa (Trabzonspor), Kenedy, Fayçal Fajr, Mata (Getafe)