ÖZET İZLE: Göztepe 1-1 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Yeni Malatya kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 11 . haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Soner'in ceza sahası içinden verdiği pasta kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin vurduğu şutu kaleci Farnolle kornere çeldi.

19. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği şut defanstan sekerek kornere çıktı.

GÖZTEPE YENİ MALATYA MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

48. dakikada sol kanattan Serdar'ın yaptığı ortada topa gelişine vuran Jerome'un şutu kalenin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Berkan'ın topa elle müdahale ettiğini VAR incelemesi sonucu belirleyen hakem penaltı kararı verdi.

83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gökhan, skoru dengeledi. 1-1

88. dakikada atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın şutu iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Göztepeli Alpaslan ve Yeni Malatyasporlu Eren arasında çıkan tartışmada hakem iki futbolcuya da ikinci sarı kartlarını vererek kırmızı kart gösterdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner (Yasin dk. 80 ?), Castro, Napoleoni (Deniz dk. 87 ?), Serdar (Halil dk. 73), Jerome

Yedekler: Göktuğ, Eren, Reis, Yalçın, Atınç, Leo, Murat

Teknik Direktör: İlhan Palut

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat (Ahmed dk. 73), Acquah, Guilherme, Donald (Eren dk. 66), Gökhan (Mina dk. 90+3 ?), Jahovic

Yedekler: Ufuk, Yiğithan, Özer

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Goller: Serdar (dk. 9) (Göztepe), Gökhan (dk. 83 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Alpaslan (maçın bitimi) (Göztepe), Eren (maçın bitimi) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor), Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten