İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE: Göztepe 1-1 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Yeni Malatya kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Göztepe 1-1 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Yeni Malatya kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Göztepe 1-1 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Yeni Malatya kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Göztepe Yeni Malatya ile karşılaştı. Göztepe Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Göztepe Yeni Malatya maçı geniş özeti ve golleri izle...

Süper Lig'in 11 . haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Soner'in ceza sahası içinden verdiği pasta kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni'nin vurduğu şutu kaleci Farnolle kornere çeldi.

19. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği şut defanstan sekerek kornere çıktı.

GÖZTEPE YENİ MALATYA MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

48. dakikada sol kanattan Serdar'ın yaptığı ortada topa gelişine vuran Jerome'un şutu kalenin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Berkan'ın topa elle müdahale ettiğini VAR incelemesi sonucu belirleyen hakem penaltı kararı verdi.

83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gökhan, skoru dengeledi. 1-1

88. dakikada atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın şutu iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Göztepeli Alpaslan ve Yeni Malatyasporlu Eren arasında çıkan tartışmada hakem iki futbolcuya da ikinci sarı kartlarını vererek kırmızı kart gösterdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner (Yasin dk. 80 ?), Castro, Napoleoni (Deniz dk. 87 ?), Serdar (Halil dk. 73), Jerome
Yedekler: Göktuğ, Eren, Reis, Yalçın, Atınç, Leo, Murat
Teknik Direktör: İlhan Palut

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat (Ahmed dk. 73), Acquah, Guilherme, Donald (Eren dk. 66), Gökhan (Mina dk. 90+3 ?), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Yiğithan, Özer
Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Goller: Serdar (dk. 9) (Göztepe), Gökhan (dk. 83 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Alpaslan (maçın bitimi) (Göztepe), Eren (maçın bitimi) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor), Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.