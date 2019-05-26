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ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Ankaragücü Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Ankaragücü kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Ankaragücü Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Ankaragücü kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Ankaragücü Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Ankaragücü kaç kaç bitti?

Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında Göztepe Ankaragücü ile karşılaştı. Göztepe Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Göztepe Ankaragücü maçı geniş özeti ve golleri izle...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe sahasında MKE Anaragücü'nü konuk etti. Mücadeleden 2-1'lik skor ile ayrılan Göztepe ligde kaldı.

Maçtan dakikalar 

3. dakikada ceza sahası dışından Serdar'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı. 

7. dakikada Gassama'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan'da kaldı. 

14. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0 

40. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan'da kaldı. 

69. dakikada Titi'den şık bir çalımla sıyrılan Orgill'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 

74. dakikada Canteros'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Pazdan takımına eşitliği getirdi. 1-1

75. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Serdar'ın yakın mesafeden vuruşunda Korhan topu çıkardı. Seken topu önünde bulan Castro'nun vuruşunda top az farkla auta gitti. 

81. dakikada Borges'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Cebrail'in eline çarpınca VAR odasından gelen uyarı sebebiyle Cüneyt Çakır saha kenarında bulunan VAR kontrol ekranından pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. 

84. dakikada topun başına geçen Deniz, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı. 2-1

Göztepe Ankaragücü Maçı Özeti ve Golleri İzle

Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil (Lumor dk. 90+1 ?), Serdar (Reis dk. 87 ?), Jerome (Borges dk. 70)
Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Ngando, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna 

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail (Sedat dk. 90 ?), Moke, Canteros, Scarione (Sadaev dk. 46), Sacko, İlhan (Mehmet dk. 72), Orgill
Yedekler: Altay, Mahmut, Mert, Ender, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan 

Goller: Alpaslan (dk. 14), Deniz (dk. 84 pen.) (Göztepe), Pazdan (dk. 74) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Alihan, Cebrail (MKE Ankaragücü)  

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