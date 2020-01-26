ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Beşiktaş kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından çizgiye inen Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahasında topla buluşun Serdar Gürler'in şutunu kaleci Karius engelledi.
25. dakikada sol kanattan topu Douglas'tan kaparak ceza sahasına giren Serdar Gürler'in pasında ön direkte bulunan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Jerome'un sağ çaprazdan ceza alanı içine girip, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Karius meşin yuvarlağı çıkardı.
36. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararı verdi.
38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
45+2. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Borges'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Göztepe Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle
60. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
70. dakikada ceza sahası dışından Napoleoni'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
80. dakikada Castro'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.
84. dakikada savunmaya yaptığı baskıyla Titi'den topu kapan Burak Yılmaz'ın ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Beto topu kurtardı.
90+2. dakikada ceza sahasını içine atılan topu alan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Alpaslan Öztürk dk. 90 ?), Castro, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Napoleoni (Yalçın Kayan dk. 77), Jerome (Wilzeck dk. 88 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Leo, Poko, Mossoro, Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Karius, Douglas (Gökhan Gönül dk. 58), Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Boyd(Caner Erkin dk. 68), N'Koudou, Diaby (Umut Nayir dk. 88 ?), Burak Yılmaz
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Roco, Oğuzhan Özyakup, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, İlkay İşler
Teknik Sorumlu: Şenol Fidan
Sarı kartlar: Castro, Soner Aydoğdu, Jerome (Göztepe), Atiba, N'Koudou, Necip Uysal, Vida (Beşiktaş)
Goller: Halil Akbunar (dk. 25), Borges (dk. 45+2) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk.38 pen.) (Beşiktaş)