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ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Galatasaray kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Galatasaray kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Galatasaray kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 16.hafta karşılaşmasında Göztepe Galatasaray ile karşılaştı. Göztepe Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Göztepe Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

Göztepe Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Göztepe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Maçtan Dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan'ın vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.

9. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafa vuruşu sonrası topla buluşan Jerome, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

25. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazından vurduğu şutta Kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa vuran Babel'in şutunda top Gassama'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada kontra atağa çıkan Galatasaray'da Babel'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin şutu kalenin sağından az farkla auta çıktı.

36. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Castro'nun kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

49. dakikada Selçuk İnan'dan topu kapan Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin üstünden auta çıktı.

56. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Halil Akbunar'ın şutu kalenin sağ yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Babel'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

61. dakikada kontratağa çıkan Göztepe'de Serdar Güler'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Akbunar, Muslera'nın sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

76. dakikada Serdar Gürler'in sol köşe gönderine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu tek elle tokatlayarak oyun alanına döndürdü.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in vurduğu şutta top sağ kale direğine çaparak oyun alanına döndü.

79. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun şutunu Kaleci Beto kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Castro (Borges dk. 90+4 ?), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Yalçın Kayan dk. 82 ?), Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome (Deniz Kadah dk. 88 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Sanneh, Murat Paluli, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Mossoro, Eren Derdiyok
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan (Taylan Antalyalı dk. 74), Ömer Bayram, Belhanda (Adem Büyük dk. 77), Feghouli, Babel (Emre Taşdemir dk. 84 ?), Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Jerome (dk. 9), Halil Akbunar (dk. 61) (Göztepe), Gassama (dk. 27 k.k.) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Gassama, Jerome, Halil Akbunar, Titi (Göztepe) Feghouli, Marcao (Galatasaray)

Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten

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