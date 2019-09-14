ÖZET İZLE: GS: 1-0 Kasımpaşa Maç Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti

Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic'in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel'in verdiği pasta Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih'te kaldı.

34. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi'nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih'te kaldı.

38. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao'nun şutunda savunmada Ben Youssef'e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanatta Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunu Muslera kornere çeldi.

80. dakikada Belhanda'nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina (Ömer dk. 30), Feghouli (Adem dk. 80 ?), Babel, Falcao (Donk dk. 90 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Kasımpaşa: Fatih, Hafez (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajradinovic, İlhan Depe (Mustafa Pektemek dk. 72), Quaresma, Thiam (Veigneau dk. 72)

Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray)

Falcao ilk maçında golle tanıştı

- Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı. Falcao, 11'de başladığı karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında golle tanıştı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada ağları havalandıran Falcao, gösterdiği performansla beklentileri ilk müsabakadan karşıladı. Yıldız futbolcu golünü de 38. dakikada buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç önünde ve sonrasında Kolombiyalı golcüye tezahüratlarla büyük ilgi gösterdi.

Mücadeleye 11'de başlayan Falcao, 90. dakikada yerini Hollandalı futbolcu Ryan Donk'a bıraktı.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 43 bin 472 kişi izledi

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 43 bin 472 seyirci izledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.

Bu müsabakadan önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Konyaspor karşılaşmasını da 38 bin 445 kişi takip etmişti.

Metin Oktay unutulmadı

Galatasaraylı taraftarlar, efsane futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünde tribünlere pankartlar asıp, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca sarı-kırmızılıların golünden sonra da Metin Oktay'ın ismi anons edildi.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde unutulmadı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, ‘Taçsız kral Metin Oktay tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' ve ‘Seni sevenleri bir kez üzdün! 13.09.1991'pankartları astı.

Taraftar ayrıca Metin Oktay için tezahüratlarda bulundu.Öte yandan stattaki skorboardlardan Metin Oktay'ın eski görüntüleri yayınlandı.Galatasaray'ın attığı golden sonra da Metin Oktay adı anons edildi.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 38'e çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Cim Bom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.