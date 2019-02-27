ÖZET İZLE: Hatay 4:2 GS Maçı Özeti ve Golleri İzle |Hatayspor Galatasaray Maçı Kaç Kaç

Hatayspor Galatasaray maç özeti golleri izle... Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise Hatayspor karşılaşmayı 4-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk maçın avantajı ile bir üst tura yükselen ekip oldu.

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Maçtan dakikalar

7. dakika sağdan Mehmet Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan Aydın'ın şutu direkten döndü.

21. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasında cezası sahası içinde topu alan Muğdat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26. dakikada Selim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Sönmez'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

53. dakikada Emre Taşdamir'in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

58. dakikada Emre'nin Gökhan Karadeniz'i ceza alanı içinde düşürmesi sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Gökhan Karadeniz kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

69. dakika Semih Kaya'nın ceza sahası içinde Mirkan Aydın'a müdahalesi sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada topun başında geçen Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

79. dakikada ceza alanı içinde Mariano'dan sıyrılan Caner, pasını Mirkan Aydın'a çıkardı. Mirkan'ın altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

85. dakika Caner'in kenardan açtığı ortada topa dokunan Yasin Güreler golü buldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu top dışarıdan çevrildi diye golü iptal etti.

89. dakikada VAR'a bakan hakem Hatayspor'un golünü verdi. 4-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Önder Yılmaz

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez (Bakary Nimaga dk. 61), Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Hamiodu Maiga (Diallo dk. 46), Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Dmytro Korkishko (Caner Hüseyin Bağ dk. 46)

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Hamza Gür, Murat Paluli, Özgür Kazar

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir (Ömer Bayram dk. 65), Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün (Gökay Güney dk. 83 ?), Muğdat Çelik (Onyekuru dk. 76 ?)

Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Kostas Mitrioğlu, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Teixeira, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Muğdat Çelik (dk. 21), Emre Akbaba (dk. 53) (Galatasaray), Gökhan Karadeniz (dk. 59, 71), Mirkan Aydın (dk. 79), ), İsmail Çipe (dk. 85 k.k.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Soner Örnek (Hatayspor), Semih Kaya, Emre Akbaba (Galatasaray)

Mehmet Bayrak - Gökhan Aklan - Adem Karagöz

