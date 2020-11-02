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ÖZET İZLE| Hatayspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Hatay Sivas kaç kaç bitti

ÖZET İZLE| Hatayspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Hatay Sivas kaç kaç bitti
ÖZET İZLE| Hatayspor 1-1 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Hatay Sivas kaç kaç bitti

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Hatayspor kendi sahası önünde Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

6. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

8. dakikada sağdan Selim Ilgaz'ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Hatayspor: Munir Mohamedi, Jean Billong, Aabid Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akıntole, Ruben Riberio Popov, Mame Diouf

Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
D.G. Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Max Gradel, Yatabare, Samba Camara, Barış Yardımcı, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Kayode, Caner Osmanpaşa

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Rodriqe Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Max Gradel (dk. 6) (D.G. Sivasspor), Babajide Akintola (dk. 8) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yatabare (D.G. Sivasspor)

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