ÖZET İZLE| Hatayspor 2-0 Başakşehir Maç Özeti Ve Golü İzle| Hatayspor Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ilk haftanın kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşılaştı. 36' dakikada Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, 90+2'de Helder Barbosa'nın attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi ve tarihi bir galibiyet elde etmiş oldu.

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Maçtan dakikalar

9. dakikada Hataysporlu Sackey'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Visca'nın yaptığı sert vuruş savunmadan sekip direğe çarparak kornere gitti.

17. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti.

22. dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mahmut'un kafa vuruşu üstten auta gitti.

36. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Diouf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleci Mert'i geçip topu ağlara gönderdi. 1-0

41. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut Hatayspor kalecisi Munir'in kucağında kaldı.

49. dakikada Frei'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba kafayla dokundu, top dışarı çıktı.

52. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyondaki Visca topu ıska geçti.

57. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip kaleci Munir'de kaldı.

59. dakikada Hataysporlu Gökhan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Mert kurtardı.

66. dakikada Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta Mirkan'ın şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.

76. dakikada Hatay ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

81. dakikada Mirkan'ın ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut yandan az farkla dışarı gitti.

90. dakikada Traore'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Hatayspor: Munır, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid (Soner Örnek dk. 89 ?), Isaac Sackey, Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 72), Gökhan Karadeniz (Mirkan Aydın dk. 65), Ruben Ribeiro, Mame Diouf (Adama Traore dk. 65)

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Mahmut Emir, Burak Çamoğlu, Abdurrahman, Idır Ouali,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Rafael dk. 87 ?), Skrtel, Epureanu, Hasan Ali (Cemali Sertel dk. 72), Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 72) İrfan Can, Visca, Aleksic (Kerim Frei dk. 46), Crivelli (Enes Karakuş dk. 78), Demba Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Mete Demir, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Selim Ilgaz (dk. 36), Helder Barbosa (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Caiçara, Skrtel (Başakşehir), Ruben Ribeiro (Hatayspor)

Said Vakkas Yağcı



