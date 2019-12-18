ÖZET İZLE: İstanbulspor 0 - 2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| İstanbulspor Fenerbahçe Kaç Kaç Bitti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaştı. İlk maçı 4-0 kazanan Sarı Lacivertliler rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıkarak rahat geçen 2. maçta da 2-0 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası dışında Tolga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Alper'in pasında Tolgay'ın şutu direğin yanından auta çıktı.
70. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Umut son anda kornere çeldi.
83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Deniz'in pasında topla buluşan Tolgay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral
İstanbulspor: Umut (Yusuf dk. 75), Wellington, Zafer, Mehmet (Muhammet Şahin dk. 78), Süleyman (Berk dk. 69), Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar
Yedekler: Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Batın, Diouf, Mustafa, Duhan
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolgay, Tolga, Deniz, Ferdi, Alper, Mevlüt
Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Zanka (dk. 54), Tolgay (dk. 83) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Murat Sağlam, Alper, Zanka (Fenerbahçe), Wellington, Süleyman (İstanbulspor)