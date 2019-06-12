Özet izle: İzlanda Türkiye maçı Özet izle | İzlanda Türkiye kaç kaç bitti

İzlanda Türkiye geniş özeti ve goleri izle... 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Deplasmdandaki karşılaşmaya tutuk başlayan Milli Takımımız Sigurdsson'un iki golüyle 0-2 geriye düştü. İlk yarı bitimine yakın Dorukhan'la golü bulan Türkiye maçtan ilk mağlubiyetini alarak ayrıldı.

A Milli Takım grupta ilk kez gol yedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, 21. dakikada Ragnar Sigurdsson'un attığı golle geriye düşerken, bu gol millilerin grupta yediği ilk gol oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4. maçında İzlanda'ya konuk olurken, kalesinde ise ilk kez gol gördü. Grup mücadelelerinde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlılar, hanesine 9 puan yazdırırken, 8 gol atıp kalesinde gol görmemişti. Milliler, İzlanda karşısında gruplardaki ilk golünü yedi. Karşılaşmanın 21. dakikasında Gudmundsson'un ceza sahasına yaptığı ortada savunma topa dokunamazken, boşta kalan topu Ragnar Sigurdsson kafayla ağlara gönderdi ve İzlanda'yı maçta 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Millilerin grup maçlarında yediği ilk gol oldu. A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Arnavutluk'u 2-0, ikinci maçta Moldova'yı 4-0 ve 3. mücadelede ise son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti.

Bozhan Memiş

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3. dakikada Arnason'un soldan yaptığı ortada ceza sahasına giren Sigurdsson bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert bu pozisyonda topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

12. dakikada Bödvarsson'un pasında topla buluşan Johann Gudmunsson'un, Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top kaleye paralel gitti.

21. dakikada kazanılan serbest vuruşta Johann Gudmundsson ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın dokunamadığı topa müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

23. dakikada Aron Gunnarsson'un pasıyla ceza sahasına giren Sigurdsson, Zeki'den sıyrılıp vuruşunu yaptı fakat kaleci Mert bu pozisyonda gole izin vermedi.

30. Gunnarsson'un pasında hareketlenen Gudmundsson'un vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yönelirken, Mert son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

31. dakikada Gunnarsson'un kullandığı köşe vuruşunda Bjarnason arka direğe indirdi. Bu noktada müsait durumdaki Ragnar Sigurdsson kafayla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı. 2-0

40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dorukhan Toköz yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı. 2-1

47. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Gylfi Sigurdsson ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Burak Yılmaz'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Gylfi Sigurdsson ceza sahası içine ortaladı. Arnason'un kafa vuruşunda kaleci Mert topa sahip oldu.

73. dakikada Abdülkadir'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, kaleci Halldorsson topu güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu, savunmanın arkasına gönderdi. Ceza sahası içinde hareketlenen Merih bekletmeden çok sert vurdu ancak topu auta yolladı.

86. dakikada Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdssonx, Skulason (Magnusson dk. 69), Johann Gudmundsson (Traustason dk. 80), Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson (Kolbein Sigthorson dk. 64)

Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Fjoluson, Palsson, Ingason, Albert Gudmundsson, Arnor Sigurdsson, Sigurjonsson, Kjartansson

Teknik Direktör: Erik Hamren

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan (Güven dk. 85 ?), Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can (Abdülkadir dk. 63), Kenan Karaman (Yusuf Yazıcı dk. 46), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu, Abdülkadir, Oğuzhan, Umut Meraş, Nazım Sangare, Yunus, Deniz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ragnar Sigurdsson (dk. 21 ve dk. 31) (İzlanda), Dorukhan (dk. 40) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hallfredsson, Birkir Bjarnason (İzlanda), Dorukhan, Burak, Kaan, Zeki (Türkiye)

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Bozhan Memiş

Bozhan Memiş

Bozhan Memiş