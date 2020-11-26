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ÖZET İZLE| Karabağ 2-3 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Karabağ 2-3 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Karabağ 2-3 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarısı oynanan temsilcimiz Sivasspor'un maçta 3-2'lik galibiyeti sürüyor.

8. dakikada Matic'in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir'in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Zoubir'in ceza alanında rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan çektiği şutta top yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel'in şutu Guerrier'in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev, Romero

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi,

Robin Yalçın (Isaac Cofie dk. 20), Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Olarenwaju Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Zoubir (dk. 8) (Karabağ), Kone (dk. 40) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Samassa (Sivasspor), Garayev (Karabağ)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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