ÖZET İZLE| Karabağ 2-3 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

8. dakikada Matic'in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir'in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada Zoubir'in ceza alanında rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan çektiği şutta top yandan auta gitti.
39. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel'in şutu Guerrier'in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi. 1-1
43. dakikada sağ kanatta topla birlikte yarı sahayı geçen Kone, pasını sol kanattaki Gradel'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunu kaleci Magomedaliyev kurtardı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard
Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli
Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev, Romero
Teknik Direktör: Gurban Gurbanov
DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi,
Robin Yalçın (Isaac Cofie dk. 20), Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Olarenwaju Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Zoubir (dk. 8) (Karabağ), Kone (dk. 40) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Samassa (Sivasspor), Garayev (Karabağ)
Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu