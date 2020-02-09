ÖZET İZLE: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Galatasaray kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı sahasında konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Maçtan Dakikalar

7. dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçin son çizgiye indi ve çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top filelere gitti. 0-1

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndongala, ceza sahası içine ortasını yaptı. Thiam savunmadan önce kafa vuruşunu yaparken top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj'ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

29. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Linnes, Ömer Bayram'la verkaç yapıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Mairano'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Adem Büyük kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Mariano sağdan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-3

50. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Quaresma ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Brecka gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada Hadergjonaj sağdan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak top kaleye paralel gitti.

62. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Adem Büyük ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

68. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Onyekuru kalecinin üzerinden aşırttı ancak son anda Meriah çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Aytaç ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi.

77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Linnes karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Fatih geçit vermedi. Dönen topu Feghouli tamamladı, bu kez de savunma araya girip tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak Fatih'in müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Mariah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma (İlhan dk. 59), Ndongala (Anıl dk. 65), Tarkan (Gohou dk. 80 ?), Thiam

Yedekler: Ramazan, Berk, Doğucan, Yusuf, Fernandes, Ahmet Hakan, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Sarracchi ? (Linnes dk. 4), Seri (Selçuk dk. 80 ?), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Onyekuru dk. 65), Ömer Bayram, Adem Büyük

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Andone, Sekidika, Emin, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Meriah (dk. 7 k.k.), Adem Büyük (dk. 22 ve 41) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hadergjonaj, Brecka (Kasımpaşa)

Fuat Çapa ilk maçına çıktı

Kasımpaşa'nın hafta içinde anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik patronu Fuat Çapa ilk resmi maçına çıktı. Lacivert-beyazlıların hafta içinde sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurduğu Fuat Çapa, ligin 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında ilk kez görev aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçına çıktığı Galatasaray karşısında şu 11'i sahaya sürdü:

"Fatih, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Meriah, Aytaç, Quaresma, Tarkan, Ndongala, Thiam."

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

Galatasaray zirveye yürüyor

Galatasaray, Kasımapaşa galibiyetiyle ligde üst üste 5. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yaklaştı.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 7. Dakikada Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 22. dakikada kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Adem Büyük skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu Adem tayin etti ve 41. dakikada attığı golle 3-0 yaptı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Cimbom sahadan 3-0 galip ayrıldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha da yaklaştı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a çıkarırken, Paşa ise 16 puanda kaldı.

Aslan seriyi sürdürdü

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Adem'den bu sezonki 5. gol

Radamel Falcao'nun yokluğunda hücumda en öndeki isim olan Adem Büyük, Kasımpaşa karşısında takımını sırtlayan isim oldu. İyi performansını sürdüren Adem, bu maçta da attığı 2 golle son 3 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırmış oldu. 32 yaşındaki futbolcunun ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunuyor.

Mariano'dan 3 hafta 3 asist

Sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Brezilyalı futbolcu ligde Adem Büyük'ün golünde verdiği pasla son 3 maçta 3. asist yapmış oldu. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 4. Asistine ulaşmış oldu.

Sarrachi sakatlandı

Sakatlığının ardından Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönen Marcelo Saracchi, karşılaşmanın başında talihsizlik yaşadı. Müsabakanın 3. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan Sarrachi çıkmak zorunda kaldı. 21. yaşındaki futbolcu yerini Martin Linnes'e bıraktı. Uruguaylı futbolcunun çıkarken üzgün olduğunu gözlendi.

Bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste kazandı

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de deplasmanda bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu. Sarı-kırmızılıları Paşa'dan önce de Konyaspor'u dış sahada 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Taraftarlar deplasman tribününü doldurdu

Kasımapaşa deplasmanında Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününü tamamen doldururken, maç boyunca tezahüratlarıyla takımını destekte bulundu.

Oğuzhan Ort