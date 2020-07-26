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ÖZET İZLE| Kasımpaşa 3-2 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Başakşehir Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Kasımpaşa 3-2 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Başakşehir Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Kasımpaşa 3-2 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Süper Lig’in son haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 3-2’lik skorla mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

39. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

61. dakikada Yusuf Erdoğan, Mahmut Tekdemir'den kaptığı topu Mame Thiam ile buluşturdu. Mame Thiam, sağ çaprazdan ceza sahasına sokularak pasını tekrar Yusuf'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazından Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

76. dakikada Quaresma'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında kale önünde Demba Ba kafa kafayla topu filelere yolladı. 3-1

80. dakikada sol taraftan Clichy'nin yaptığı ortada arka direkte Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka (Doğucan Haspolat dk. 90 ?), Aytaç, Yusuf (Quaresma dk. 65), Mame Thiam (Anıl Koç dk. 79), Hajradinovic (Fernandes dk. 79), Koita (Gohou dk. 90 ?)

Yedekler: Muratcan Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Sadiku, Ahmet Hakan Demirli

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ponck, Mehmet Topal (Demba Ba dk. 46), Aziz Behich (Clichy dk. 46), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Crivelli dk. 73), Visca, Elia (Mahmut dk. 46), Aleksic (Epureanu dk. 73), Guldbrandsen

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, İrfan Can, Uğur, Skrtel, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Koita (dk. 9 ve 27), Yusuf (dk. 61) (Kasımpaşa), Demba Ba (dk. 77), Visca (dk. 80) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia (Medipol Başakşehir) Jorge Fernandes (Kasımpaşa)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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