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ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-4 Gaziantep FK Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Gaziantep FK kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-4 Gaziantep FK Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Gaziantep FK kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-4 Gaziantep FK Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Gaziantep FK kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa Gaziantep FK ile karşılaştı. Kasımpaşa Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı geniş özeti ve golleri izle...

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Gaziantep'in 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar 

6. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Güray'ın pasında hareketlenen Morais'in ceza alanı içine çevirdiği top, Kasımpaşa savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Fatih Öztürk'ün direk dibinden çıkardığı topu yaşanan karambolde Kayode tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

9. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta, Kayode'nin ters kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

10. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner vuruşunda, Mustafa Pektemek'in kafasından seken topu, Veysel tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

21. dakikada sol kanattan hareketlenen Kayode'nin ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Kenan Özer kafayı vurdu ve topu filelere gönderen isim oldu. 1-2

25. dakikada Djilobodji'nin geri pasını kaleci Günay'ın uzaklaştırmak istedi. Ancak Koita araya girerek topa ayak koyu. Üst direğe çarparak meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada sol köşeden Kenan'ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Djilobodji, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

43. dakikada Quaresma'nın müdahalesiyle Kenan yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

44. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, topu filelerle buluşturdu. 1-4

Kasımpaşa Gaziantep FK Maçı Özeti ve Golleri İzle

45+2. dakikada Gaziantp savunmasının uzaklaştırmak istediği topu alan Heintz'in vuruşunu kaleci Günay güçlükle kornere çeldi.

47. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma arkasında Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az fakla auta çıktı.

57. dakikada İlhan Depe'nin pasını ceza alanı içinde alan Quaresma, rakibinden dönerek sıyrıldı ve ardından yaptığı düzgün vuruşla farklı 2'ye indiren golü kaydetti. 2-4

71. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Popov rakibi Jefferson'dan sıyrılmaya çalışırken bu oyuncun elle müdahalesine hakem beyaz noktayı gösterdi.

73. dakikada topun başına gelen Quaresma'nın vuruşunun kaleci Günay kurtardı ancak beyaz çizgi ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı. Bu pozisyona çizgiyi ihlal eden Günay sarı kartla cezalandırıldı.

75. dakikada yine topun başına gelen Quaresma'nın şutunu Günay yine kurtardı

80. dakikada Popov'un kafayla dolduğu topa Veysel dokundu ve top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu. 3-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Fernandes, Özgür, Khalili, Aytaç, Quaresma, Heintz (Thiam dk. 61), Mustafa Pektemek (İlhan Depe dk. 42), Koita
Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Karim Hafes, Veigneau, Çağtay, Furkan, Azad
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Diarra (Twumasi dk. 72), Jefferson, Güray, Kenan (Pawlowski dk. 82 ?), Kayode (Muhammet Demir dk. 88 ?)
Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Veysel Sarı (dk. 10), Quaresma (dk. 57), Thiam (dk. 80) (Kasımpaşa), Kayode (dk. 6 ve 44 pen.), Kenan (dk. 21), Djilobodji (dk. 33) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Fatih, Aytaç, Khalili, İlhan, Sarp Yiğit (Antrenör) (Kasımpaşa), Diarra, Günay, Sumudica (TD)(Gaziantep)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

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