ÖZET İZLE: Kayserispor 0-0 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Kayserispor Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.

26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

34. dakikada Kayserispor, Lopes'in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.

55. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes'in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.

65. dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı.

77. dakikada Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Satman, Hakan Yemişken

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Pedro Henrique dk. 64), Bernard Mensah, Emre Demir (Ömer Uzun dk. 90 ?), Artem Kravets

Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Zanka, Tolgay Arslan (Max Kruse dk. 63), Tolga Ciğerci (Luiz Gustavo dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Jailson, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç (Vedat Muriqi dk. 77)

Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues

Teknik Sorumlu: Volkan Kazak

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin (Kayserispor), Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Yüksel Yıkılmaz - Ali Göç