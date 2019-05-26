ÖZET İZLE: Kayserispor 0-2 BB Erzurumspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kayserispor BB Erzurumspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşan BB Erzurumspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. BB Erzurumspor Süper Lig'e veda etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Kayserispor atağa çıkarken Lopes'e baskı yapan Tsahaba topu kaptı. Bu oyuncunun pası ile hareketlenen Taylan şık hareketler ile ceza sahasına girdi Taylan'ın üç oyuncuyu geçtikten sonra yerden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mensah'ın uzun pası ile hareketlenen Chery kaleci ile karşı karşıya kaldı. Chery'ni yerden vurşu direğe çarparak Kravets'in önünde kaldı. Kravets'in ayağı kayınca topu boş kaleye gönderemedi ve Kaleci Sehiç topa hakim oldu.

24. dakikada savunmadan Sapunaru'nun uzun topuna hareketkenen Chery ile topun arasına zamanında giren Sehiç önemli bir atağı sonlandırdı.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Chery'n kalecinin soluna vurduğu topu Sehiç şık bir hareketle kornere çeldi.

37. dakikada defansın arkasına attığı topla hareketlenen Emrah'ın bu topuna hareketlenen Kaleci Lung tehlikeyi ayakları ile önledi.

40. dakikada uzun topu iyi kontrol eden Kravets, sol çaprazda Mert'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunu Kaleci Şehiç güçlükle çeldi.

43. dakikada kendi sahasında kaptığı topla hareketlenen Taylan ceza sahasına gişrerken müsait pozisyondaki Sunu'yu gördü. Bu oyuncunun yerden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2

54. dakikada gelişen atakta Tshabala'nın pasında topla buluşan Sunu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.

58. dakikada Chery'nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela'nın sert şutu Sehiç'in kucağında kaldı.

63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan'ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç'te kaldı.

79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah'ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada Tshabala'nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Kucher, Mert (Varela dk. 46), Hasan Hüseyin, Mensah (Gyan dk. 46), Chery, Deniz Türüç, Kravets (Muammer dk. 64)

Yedekler: Umut, Emre Demir, Nurettin, Hakan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga,Kanstrup,Lokman, Leo, Taylan (Safa dk. 81), Tshabala, Sunu, Eduok (Samed dk. 87 ?), Emrah, Opseth (Serkan Kurtuluş dk. 60)

Yedekler: Hakan, Rashad, Kone, Munsy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Lung (dk. 63) (İ.M.Kayserispor)