ÖZET İZLE | Kayserispor 0-2 Trabzonspor özet izle goller izle | Kayserispor - Trabzonspor kaç kaç?

Kayserispor - Trabzonspor özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Trabzonspor kazandı.

Bordo - Mavililer'e Kayseri'de 3 puanı getiren golleri Ekuban ve Amiri kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Yusuf Yazıcı ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

22. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.

38. dakikada Abdülkadir'in taşıdığı topu önüne alan Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Şamil'in ara pasında Lopes topla buluştu. Sağdan Trabzonspor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Top, kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

54. dakikada Yusuf serbest atış kullandı. Yusuf'un kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung sağına uzanarak topu çeldi.

64. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında Abdülkadir ceza alanı içinde plase vuruş yaptı. Top, direğin dibinden auta çıktı.

80. dakikada Rodallega'nın ara pasında Pereira sağdan girdi şutunu attı ancak top, yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Sosa'nın ortasında topa uzanan Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

89. dakikada Gyan kafayla pasını Bilal'e verdi. Bilal, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı anda kaleye vurmak yerine soldan gelen Umut'a pasını vermek istedi. Açısını kaybeden Umut'un ortasında top, üst ağlarda kaldı.

90+7. dakikada topu kazanan Amiri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amiri'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Cristian Sapunaru (Mert dk. 59), Kana Biyik, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (Asamoah dk. 84 ?), Deniz Türüç (Bilal dk. 67), Umut Bulut

Yedekler: Muammer, Vedat, Hasan Hüseyin, Hakan Çıtak, Kazım, Adem, Kucher

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Zargo Toure, Olcay Şahan (Ekuban dk. 74), Jose Sosa, Pereira, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme (Batuhan dk. 90+4 ?), Rodallega (Amiri dk. 90+5)

Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Murat Cem, Abdulkadir, İbanes, Zeki Yavru, Hosseini

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Ekuban (dk. 82), Amiri (dk. 90+7) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Cristian Sapunaru, Mert, Lung, Şamil, Tiago Lopes (Kayserispor), Pereira (Trabzonspor)



