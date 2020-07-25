ÖZET İZLE: Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Kayseri TS Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasında içerisinde karambolde Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak Lung'ta kaldı.

11. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Sapunaru'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Campi'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

37. dakikada Kvrzic'in ortasında topa uzanan Pedro'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan geri döndü. Yeniden topla buluşan Pedro'nun bir kez daha vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapadı.

45+2. dakikada ara pasında topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Kravets'in vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden çıkardı.

60. dakikada Henrique'nin ortasında topa uzanan Enver Cenk Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlağı Lung çıkardı. Lung'tan dönen topu Novak, filelere gönderdi. 0-1

80. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth'un vuruşunu kaleci Lung çeldi.

86. dakikada ceza sahasında Hüseyin Türkmen'in Djedje'e yaptığı hareket sonucu Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Henrique, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

88. dakika Kamil Ahmet'in ortasında topa yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda Lung gole izin vermedi.

90. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında topla buluşan Sörloth topu filelere yolladı. 1-2



Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kayserispor: Lung, Angelo, Yasir Subaşı, Sapunaru, Kvrzic (Ömer Uzun dk. 81), Hasan Hüseyin Acar, Gustavo, Henrique, Djedje, Cenk Şahin (Stum dk. 62), Kravets

Yedekler: Doğan Alemdar, Lopes, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Anthony, Furkan Polat, Oğuzhan Çapar

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Pereira, Abdulkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak (Guilherme dk. 45), Ndiaye (Kamil Ahmet dk. 79), Ekuban (Bilal Başaçıkoğlu dk. 89), Sörloth

Yedekler: Erçe Kardeşler, Serkan Asan, Da Costa, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Koray Kılınç, Hosseini

Teknik Direktör: Eddie Newton

Goller: Novak (dk. 63), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor), Henrique (dk. 86 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Enver Cenk Şahin, Gustavo (Kayserispor)