ÖZET İZLE: Kırklareli: 0-0 Başaksehir Maç Özeti İzle | Kırklarelispor Başaksehir Kaç Kaç Bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. 1-1'in rövanşında alınan bu sonuçla Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 tur ikinci mücadelesinde GMG Kırklarelispor, 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada 4. Tur'da Kelkit Belediyespor'u eleyen Kırklarelispor, ardından sırasıyla Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'i de kupanın dışına itmeyi başardı.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada Visca'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci İbrahim kornere gönderdi.

11. dakikada Başakşehir'in sağ çaprazdan kazandığı frikikte topun başına gelen Aleksic'in sert şutunu kaleci İbrahim yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut yandan auta çıktı.

23. dakikada gelişen Başakşehir atağında savunmanın kafa ile uzaklaştırmak istediği topun sahibi olan Aleksic'in şık röveşata girişimini kaleci İbrahim güçlükle kornere yolladı.

50. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'de kaldı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde Aziz Behich'in arka direğe gönderdiği topa Visca vuruşunu yaptı. Visca'nın şutunda meşin yuvarlağı İbrahim Demir oyun alanına çeldi. Dönen topu Kırklarelispor savunması uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Robinho'nun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim oyun alanına çeldi. Demba Ba'nın dönen topa dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, VAR'a danışarak pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada sağ taraftan Uğur'un yaptığı ortada kale önünde Demba kafa vuruşunu yaptı. Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada Kırklarelispor savunmasından seken topa ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında Kerim Frei'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç Mehmet Kısal

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre Keleşoğlu, Bahadır, Yüksel Şişman (Yusuf Çelik dk. 74), Caner Koca, Enis (Serkan Sözmen dk. 85 ?), Malik Karaahmet (Deniz Ataç dk. 88 ?), Mert Sinan

Yedekler: Meriç, Ümit Can, Emre Balkı, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike (Kerim Frei dk. 79), Berkay Özcan ? (Robinho dk. 26), Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen (Crivelli dk. 63)

Yedekler: Ahmet Said, Miguel Viera, Emre Kaplan, Mahmut Tekdemir, Muhammed Sarıkaya, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı Kartlar: Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman, Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor), Sktel, Aleksic, Robinho, Visca (M. Başakşehir)

Serdar Şahin

