ÖZET İZLE: Kırklarelispor: 0-3 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Kırklarelispor FB Kaç Kaç Bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaj yakaladı.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İbrahim gole engel oldu.

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Yüksel, ceza sahası önüne gelip şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı.

21. dakikada Mevlüt'ün pasında topla buluşan Ferdi'nin şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi. İbrahim'den seken topu Isla, müsait pozisyondaki Mehmet Ekici'ye çevirdi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya savunmadan Enis elle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Deniz Türüç, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu üstten dışarı gönderdi.

39. dakikada Mevlüt Erdinç soldan ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Kale sahası önünde Zajc'ın dönerek vuruşunda top kaleci İbrahim'de kaldı.

43. dakikada topla buluşan Zajc ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci İbrahim'den seken top Rodrigues'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Mevlüt meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

50. dakikada Kırklarelispor savunmasının uzaklaştırdığı top Zajc'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.

52. dakikada Zajc'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt, rakibini geçip uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-2

57. dakikada Zajc'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Rodrigues'in şutunda kaleci İbrahim'den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 0-3

83. dakikada Zajc'ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine bu futbolcuda kaldı. Bu kez direkt kaleye yönelen Zajc, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere attı.

90. dakikada Caner'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Müslüm Aydoğan, Serkan Sözmen, Emre Keleşoğlu (Ümit Can Tokcu dk. 72), Yüksel Şişman (Emre Balkı dk. 56), Caner Koca, Enis Çeliksu (Deniz Ataç dk. 65), Mert Sinan Pekesen, Hacı Ömer Doğru

Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Yusuf Çelik

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Fenerbahçe: Harun, Isla (Murat Sağlam dk. 68), Adil Rami, Jailson (Falette dk. 61), Deniz, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Rodrigues (Dirar dk. 61), Zajc, Mevlüt

Yedekler: Erten, Altay, Ozan, Tolga, Allahyar, Vedat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Mevlüt (dk. 43 ve dk. 52), İbrahim Sürgülü (dk. 57 kk.) (Fenerbahçe),

Sarı kartlar: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor), Ferdi, Adil Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Koray Ustabaşı - Halil Dağ



