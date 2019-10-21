ÖZET İZLE: Konya: 0-2 Yeni Malatya Maç Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Malatyaspor Kaç Kaç Bitti?

Konyaspor Yeni Malatyaspor özeti golleri izle... Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadelede Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
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Maçtan dakikalar
1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.
4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques'in şutu ağlarla buluştu. 0-1
9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia'nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor: Serkan ?, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3), Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Miya
Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay , Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Marques, Mitchell, Fofana, Jahovic
Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Murat, Koulossa, Eren, Ahmed, Meza, Özer, Rahman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Marques (dk. 4) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)
Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar