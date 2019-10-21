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ÖZET İZLE: Konya: 0-2 Yeni Malatya Maç Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Malatyaspor Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Konya: 0-2 Yeni Malatya Maç Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Malatyaspor Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Konya: 0-2 Yeni Malatya Maç Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Malatyaspor Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 8.hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Konya Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Konyaspor Yeni Malatyaspor özeti golleri izle... Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadelede Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

KONYASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇININ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.

4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya'nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia'nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

Konyaspor: Serkan ?, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3), Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Miya

Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay , Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Marques, Mitchell, Fofana, Jahovic

Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Murat, Koulossa, Eren, Ahmed, Meza, Özer, Rahman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Marques (dk. 4) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)

Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar

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