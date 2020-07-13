ÖZET İZLE| Konya 3-3 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Konyaspor Başakşehir Kaç Kaç Bitti!

Maçtan dakikalar
1. dakikada Edin Visca'nın köşe vuruşunda top altıpas üzerinde Konyasporlu Faruk Miya'nın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti.
3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Visca, topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1
20. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Faruk Miya uçarak vurdu ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi. 1-1
27. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali, penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-1
45+1. dakika Hadziahmetovic'in şutunda Başakşehir savunmasına çarpan top Faruk Miya'nın önünde kaldı. Golcü futbolcu bu pozisyonda ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Faruk Miya, Ömer Ali
Yedekler: Mücahit, Selim Ay, Ferhat, Guilherme, Ali Turan, Jevtovic, Shengelia, Bajic, Thuram, Erdon Daci
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Başakşehir: Mert, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Aleksic, Demba Ba, Enzo Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos, Aziz Behich, Berkay Özcan, Eljero Elia, Mahmut Tekdemir,
Gökhan İnler, Robinho, Fredrik
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Edin Visca (dk. 3) (Başakşehir), Faruk Miya (dk. 20 ve dk. 46), Ömer Ali (dk. 27) (Konyaspor)
Sarı Kart: Faruk Miya, Uğur Demirok, Milosevic (Konyaspor), Edin Visca, Aleksic (Başakşehir)