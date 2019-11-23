İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE: Konyaspor 0-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle |Konyaspor BJK Maçı Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Konyaspor 0-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle |Konyaspor BJK Maçı Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Konyaspor 0-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle |Konyaspor BJK Maçı Kaç Kaç Bitti?

Konyaspor Beşiktaş maç özeti golleri izle... Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Konyaspor Beşiktaş ile karşılaştı. Konyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle...

Konyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle...  Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Siyah Beyazlı ekip Burak Yılmaz'ın 72. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve yükselişine devam etti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ancic, Diagne, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Adem Ljajic, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N'Koudou, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.