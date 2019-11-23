ÖZET İZLE: Konyaspor 0-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle |Konyaspor BJK Maçı Kaç Kaç Bitti?

Konyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Siyah Beyazlı ekip Burak Yılmaz'ın 72. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve yükselişine devam etti.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ancic, Diagne, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Adem Ljajic, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N'Koudou, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı