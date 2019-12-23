ÖZET İZLE: Konyaspor 0 - 1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Konyaspor Trabzonspor Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 16. haftasında, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'u 1 - 0 mağlup etti. Bordo mavili ekibi deplasmanda zafere götüren golü Norveçli oyuncu Sörloth kaydetti.

Maçtan dakikalar

Orta alanda gelişen Trabzonspor atağında topla buluşup kaleye doğru yönelen Yusuf'a faul yapan Ömer Ali, 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 82.

Alper'in ortasında Jonsson'un ıskaladığı topa Miya vurdu, üstten aut. 74'

Konyaspor'un beraberlik için baskısı var bu dakikalarda... 73'

Farouk Miya'nın sert şutunda Uğurcan top son anda köşeden çıkardı! 71'

Rakibini topla birlikte iten Skubic sarı kart gördü. 70'

Orta alanda Miya'ya faul yapan Mikel sarı kart gördü. 66'

Konyaspor'da Volkan'ın yerine Miya oyunda. 61'

Konyaspor'da Bajic'in yerine Daci oyunda. 61'

Trabzonspor gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Sörloth karşı karşıya pozisyonda topu soluna doğru çekti, vuruşunda Selim'e çarpan top kalenin üstünden dışarı gitti. 56'

Trabzonspor tehlikeli geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Yusuf içeri çekip sol ayağıyla vurdu, top Serkan'da kaldı. 52'

Milosevic'in uzaklardan şutunda top Uğurcan'da kaldı. 48'

Trabzonspor hızlı atağında Sosa sağdan gelen Yusuf'u gördü, Yusuf sıfıra inen Pereira'ya bıraktı, Pereira'nın geriye çıkardığı topu Ali Turan kesti. 47'

Konya'da ikinci yarı başladı. 46'

İlk yarı sona erdi.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi. 45'

Abdulkadir'in soldan ortasında Sturridge'in kontrolünde arkaya seken topa Pereira gelişine vurdu, top auta gitti. 44'

Nwakaeme soldan yine etkili bir orta kesti. Sosa, Sturridge ve Sörloth dokunamadı. 41'

Nwakaeme'nin soldan ortasında Sörloth kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 39'

Deplasman Golü 38' GOL! Sörloth attı! Trabzonspor öne geçiyor...Gol - Alexander Sörloth

Milosevic'in sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti. 33'

Konyaspor gole çok yaklaştı! Soldan çalımlarla sıfıra inen Alper penaltı noktasına çıkardı, orada boş kalan Bajic'in vuruşunda top üstten dışarı gitti. 31'

Sosa'nın ceza alanı solundan kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Serkan tokatlayarak uzaklaştırdı. 26'

Sörloth'a faul yapan Ali Turan sarı kart gördü. 24'

Hüseyin'e orta çizgide sert bir faul yapan Ömer Ali sarı kart gördü. 21'

Abdulkadir Parmak ceza alanına girdikten sonra yerde kaldı ve hakeme baktı. Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. 15'

Konyaspor yine tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Milosevic sağda dar açıdan vurdu, top Uğurcan'da kaldı. 12'

Konyaspor hızlı atakta gole yaklaştı! Orta alanda topu alan Ömer Ali içeri hareketlenen Bajic'i gördü, Bajic'in vuruşunda top Uğurcan'da kaldı. Ömer Ali için ofsayt bayrağı havada. 10'

Sosa sağ çizgiden kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına yolladı, kale sahasına düşen topu Selim Ay uzaklaştırdı. Ali Turan'a yapılan harekete faul düdüğü çaldı. 3'

Trabzonspor gole yaklaştı! Sörloth'un soldan ortasında Sturridge ceza alanında kontrol edip vurdu, top savunmadan döndü. 2'

Maç başladı. İki takıma da başarılar... 1'

Hakem: Halil Umut Meler

Stad: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan- Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Fernandes, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Abdulkadir (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth