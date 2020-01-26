ÖZET İZLE: Konyaspor 0-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Galatasaray kaç kaç bitti?

Konyaspor Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle.. Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka konuk ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

79' GOL! Adem Büyük takımının 3. golünü attı. Gol - Adem Büyük

72' Galatasaray'da sakatlanan Saracchi yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.Marcelo Saracchi - Sener Özbayrakli

68' Galatasaray'da Saracchi bir sakatlık geçiriyor. Oyuna devam edemeyecek.

67' Galatasaray atağında Saracchi sol kanattan bindirdi ve şutunu attı top az farkla üstten auta çıktı.

64' Miya ceza sahası dışından kullandığı frikikte Muslera'yı geçemedi.

59' Konyaspor'da Amir çıktı yerine Shengelia girdi.Amir Hadziahmetovic - Levan Shengelia

57' Galatasaray'da sakatlanan Falcao çıktı yerine Adem Büyük girdi.Falcao - Adem Büyük

55' Galatasaray'da Falcao sağ baldırını tuttu ve kendini yere bıraktı. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak istediğini belirtti.

50' Konyaspor etkili geldi! Hızlı atakta sağ kanattan gelen ortada seken topu takip eden Thuram'ın sert şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

41' Galatasaray'da Feghouli, Ömer Ali Şahiner'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Sofiane Feghouli

39' GOL! Saracchi'nin sol kanattan yerden ortaladığı topu iyi kontrol eden Emre Akbaba, yakın köşeye sert ve düzgün vurdu ve ağları havalandırdı.Gol - Emre Akbaba

36' Konyaspor'da Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

32' Konyaspor'da Jönsson, Falcao ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Jönsson'un önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

28' Galatasaray yine etkili geldi! Feghouli'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında vuruşunu yapan Ömer'in şutu savunmaya da çarpıp kaleci Serkan'ın kucağına gitti.

26' GOL! Ömer'in sol kanattan getirdiği top savunmadan sekip Falcao'nun önünde kaldı. Kolombiyalı forvetin şutu ise ağlarla buluştu.Gol - Falcao

23' Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Serkan boşa çıktı, Donk'un kafa vuruşu kaleye yönelmişken Konyaspor savunması topu kornere gönderdi.

20' Ceza sahası dışından Mariano'nun gelişine çektiği şut Hadziahmetovic'ten geri döndü.

15' Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Serkan kurtardı, ardından seken topu Feghouli tamamlamak isterken araya giren Konyaspor savunması topu kornere gönderdi.

12' Galatasaray etkili geldi! Konyaspor savunmasından seken topta ceza sahası köşesinden gelişine şutunu çeken Feghouli, kaleci Serkan'ı geçemedi.

10' 10 dakikalık bölümde oyunun düşük tempoda başladığını söyleyebiliriz.

5' Kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üstünden gelen sert şutu Muslera yumruklayarak uzaklaştırdı.

4' Konyaspor hızlı atağında Thuram sol çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken Ahmet Çalık'ın faulüyle yerde kaldı. Konyaspor tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

1'Maç başladı

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao.