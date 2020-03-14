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ÖZET İZLE: Konyaspor: 1-0 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Fenerbahçe Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Konyaspor: 1-0 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Fenerbahçe Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Konyaspor: 1-0 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Fenerbahçe Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Konyaspor Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar 

16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Konyaspor: Mahmut Ertuğrul, Selim, Uğur, Skubic, Guilherme, Jonsson, Milosevic, Amir, Shengelia, Ömer Ali, Bajic

Yedekler: Mücahit Atalay, Ali, Alper, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Hurtado, Mak, Daci, Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Harun, Jailson, Gustavo, Isla, Hasan Ali, Emre, Zajc, Tolga, Mehmet, Rodrigues, Muriqi

Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Mevlüt, Ferdi, Deniz, Murat, Ömer Faruk, Cenk

Antrenör: Zeki Murat Göle

Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Selim, Uğur (Konyaspor), Hasan Ali (Fenerbahçe)

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