ÖZET İZLE: Konyaspor 2-2 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Sivasspor Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig'in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Bajic topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Skubic ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

30. dakikada Yasin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kone'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasını uzak köşede tamamlayan Skubic maçta eşitliği sağladı. 1-1

44. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla uzak köşede bulunan Milosevic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor'u öne geçirdi. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Anicic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Alper'in pasıyla kale önünde topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

90+1. dakikada Djarlek'in kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-2

90+2. dakikada ceza sahasına giren Jonsson'un vuruşunu kaleci Samassa ayaklarıyla kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme (Alper dk. 43), Shengelia (Jevtovic dk. 61), Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali (Thuram dk. 83), Milosevic (Daci dk. 83 ?), Bajic

Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Miya

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sivasspor: Samassa, Goiano (Camara dk. 89 ?), Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih (Djerlek dk. 58), Claudemir, Ziya (Barış dk. 73), Yasin (Skuletic dk. 72), Erdoğan (Fernando dk. 46), Kone

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofi, Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30), Skuletic (90+1) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Shengelia, Skubic, Selim (Konyaspor), Kone (Sivasspor)