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ÖZET İZLE: Konyaspor 2-2 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Sivasspor Maçı kaç kaç bitti

ÖZET İZLE: Konyaspor 2-2 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Sivasspor Maçı kaç kaç bitti
ÖZET İZLE: Konyaspor 2-2 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Sivasspor Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig'in 28.hafta karşılaşmasında Sivasspor Konyaspor ile karşılaştı. Sivasspor Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

Süper Lig'in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Bajic topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Skubic ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
30. dakikada Yasin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kone'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1
37. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasını uzak köşede tamamlayan Skubic maçta eşitliği sağladı. 1-1
44. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla uzak köşede bulunan Milosevic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor'u öne geçirdi. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Anicic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.
70. dakikada Alper'in pasıyla kale önünde topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.
90+1. dakikada Djarlek'in kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-2
90+2. dakikada ceza sahasına giren Jonsson'un vuruşunu kaleci Samassa ayaklarıyla kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme (Alper dk. 43), Shengelia (Jevtovic dk. 61), Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali (Thuram dk. 83), Milosevic (Daci dk. 83 ?), Bajic
Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Miya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sivasspor: Samassa, Goiano (Camara dk. 89 ?), Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih (Djerlek dk. 58), Claudemir, Ziya (Barış dk. 73), Yasin (Skuletic dk. 72), Erdoğan (Fernando dk. 46), Kone
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofi, Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30), Skuletic (90+1) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Shengelia, Skubic, Selim (Konyaspor), Kone (Sivasspor)

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