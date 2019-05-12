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ÖZET İZLE: Konyaspor: 2-2 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Ts Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Konyaspor: 2-2 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Ts Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Konyaspor: 2-2 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Konya Ts Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Konyaspor Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Konyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Konya Trabzonspor maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. 

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Maçtan dakikalar 

11. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Rodellega topu ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada Atiker Konyaspor yarı sahası içinde Skubic'ten topu kapan Nwakaeme'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak vurduğu şutu, kaleci Serkan kurtardı.

17. dakikada atağa çıkmak için hareketlenen Trabzonspor'da, Nwakaeme'den topu kapan Jonsson'un ceza sahası dışından vurduğu sert vuruşu filelere gitti. 1-1

23. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, Yusuf'un ceza sahası içine açtığı ortaya hareketlenen Rodellega'nın kafasıyla kaleye yönlendirdiği top, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali'nin verdiği uzun pas sonrası topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Uğurcan uzanarak kornere çeldi.

32. dakikada Atiker Konyaspor'un Ömer Ali Şahiner ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Volkan'ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

35. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Nwakaeme'nin verdiği pasla ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Rodellega'nın şutunu kaleci Serkan kurtardı.

45. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Skubic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Konya Byükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken,

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Jevtovic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Mücahit Can Akçay

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Zuta, Traore, Ali Çamdalı, Hurtado, Amir, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzon: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodellega

Yedekler: Arda, Ibanez, Vahid, Olcay, Murat, Batuhan, Ekuba

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Rodellega (dk. 11) (Trabzonspor), Jonsson (dk. 17), Fofana (dk. 45) (Atiker Konyaspor)  

Mustafa Uslu - Salih Yılmazsoy - Furkan Berk Yaşar

 

 

 

 


 

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