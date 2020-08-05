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ÖZET İZLE| Kopenhag 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kopenhag Başakşehir Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Kopenhag 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kopenhag Başakşehir Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Kopenhag 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kopenhag Başakşehir Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

24. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.

52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı. 2-0

62. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk'ın şutunda top filelerle buluştu. 3-0

85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Edin Visca'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini

Kopenhag: Johnsson, Varela, Bjelland, Boilesen (Bengtsson dk. 69), Nelsson, Jonas Wind, Mas Biel (Oviedo dk. 84 ?), Mudrazija (Stage dk. 54), Rasmus Falk (Bartolec dk. 84 ?), Zeca, Kaufmann (Daramy dk. 54)

Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Skrtel, Caiçara, Clichy, Epureanu, Visca, Crivelli (Gulbrandsen dk. 79), Mahmut (Elia dk. 54), İrfan Can (Berkay dk. 71), Mehmet Topal (Aleksic dk. 54), Demba Ba

Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Gökhan İnler, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Jonas Wind (dk. 10 ve 53 pen.), Rasmus Falk (dk. 62) (Kopenhag

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