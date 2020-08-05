ÖZET İZLE| Kopenhag 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Kopenhag Başakşehir Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan Varela'nın ortasında altıpas önünde Jonas Wind'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
23. dakikada Biel'in pasıyla topla buluşan Jonas Wind'ın, ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
24. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası dışından Demba Ba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
39. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Caiçara'nın şutu kaleyi bulmadı.
52. dakikada ceza sahasına yapılan ortada top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada beyaz noktanın başına gelen Jonas Wind topu ağlara yolladı. 2-0
62. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ceza sahasına sokulan Rasmus Falk'ın şutunda top filelerle buluştu. 3-0
85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Edin Visca'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini
Kopenhag: Johnsson, Varela, Bjelland, Boilesen (Bengtsson dk. 69), Nelsson, Jonas Wind, Mas Biel (Oviedo dk. 84 ?), Mudrazija (Stage dk. 54), Rasmus Falk (Bartolec dk. 84 ?), Zeca, Kaufmann (Daramy dk. 54)
Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Skrtel, Caiçara, Clichy, Epureanu, Visca, Crivelli (Gulbrandsen dk. 79), Mahmut (Elia dk. 54), İrfan Can (Berkay dk. 71), Mehmet Topal (Aleksic dk. 54), Demba Ba
Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Emre Kaplan, Aziz Behich, Carlos Ponck, Gökhan İnler, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Jonas Wind (dk. 10 ve 53 pen.), Rasmus Falk (dk. 62) (Kopenhag