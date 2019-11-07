ÖZET İZLE: Krasnodar 3-1 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Krasnodar Trabzonspor kaç kaç bitti?

Krasnodar Trabzonspor Özet İzle... UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, Rusya deplasmanında Krasnodar ile karşılaştı. Müsabakadan bordo-mavililer 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

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Maçtan Dakikalar

11. dakikada ceza sahası yayı önünde Tonny Vilhena'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, Olsson ile yaptığı verkaçın ardından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada Suleymanov'un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Fernandes'in şutu filelere gitti. 2-0

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Donis Avdijaj'ın sert şutunu kaleci Kritsyuk oyun alanı içine çeldi.

50. dakikada Suleymanov'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Uros Spajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonrasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Canbaz'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanı içine döndü.

90+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa dokunan Ignatjev'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson (Kambolov dk. 77), Stotski, Suleymanov, Petrov, Manuel Fernandes (Utkin dk. 63), Ari (Ignatjev dk. 66)

Yedekler: Safonov, Fjoluson, Younes Namli, Marcus Berg

Teknik Direktör: Sergei Matveev

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet (Yusuf dk. 87 ?), Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj (Nwakaeme dk. 65), Muhammet (Sörloth dk. 72)

Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Novak, Fıratcan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fernandes (dk. 27 ve 35), Ignatjev (dk. 90+3) (Krasnodar), Nwakaeme (dk. 90+4) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Spajic (Krasnodar), Campi (Trabzonspor)