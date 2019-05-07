ÖZET İZLE: Liverpool:4-0 Barcelona Maç Özeti ve Golleri İzle | Liverpool Barcelona Kaç Kaç Bitti !

Liverpool Barcelona maçı geniş özeti ve golleri izle... UEAFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca Liverpool soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da muhteşem başlayan Liverpool oldu. 54. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Wijnaldum'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. Bu golün iki dakika sonrası yine sahneye çıkan Wijnaldum bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı.

79. dakikada sağ kanattan Trent Alexander-Arnold'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Origi'nin şutu filelere gitti ve Liverpool 4-0 öne geçerek final kapısını açtı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi Devler Ligi'nde finale yükseldi. Liverpool'un rakibi, Ajax - Tottenham maçının galibi olacak. Öte yandan Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı.