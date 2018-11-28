ÖZET İZLE | Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray özet izle goller izle | Lokomotiv Moskova - Galatasaray kaç kaç?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray özet izle... Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Lokomotiv Central Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lokomotiv Moskova 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Rus ekibine, temsilcimiz karşısında galibiyeti getiren golleri Lrychowiak ve Ignatjev kaydetti.

Bu sonucun ardından Lokomotiv Moskova grupta ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e çıkardı. Galatasaray ise 4 puanda kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürürken, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi şansı kalmadı. Sarı - Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi şansı ise devam ediyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Smolov'un yerden sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

7. dakikada sol kanattan Rodrigues'in kullandığı köşe atışında ön direkte savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bir kez daha ortasında arka direkte Ozan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

22. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in son çizgiye inip penaltı noktasına doğru pasında Eren Derdiyok'un gelişine yerden sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe atışında Rybus'un ortasında ön direkte Miranchuk kafayla arkaya doğru yolladı. Bu noktada topa iyi yükselen Krychowiak'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

43. dakikada sağ kanattan Farfan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak'ın vuruşu Donk'a da çarparak filelerle buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Miranchuk'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Smolov'un pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Ignatev'in şutu ağlara gitti. 2-0

59. dakikada Feghouli'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.

Stat: Lokomotiv Central

Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar

Lokomotiv Moskova: Marinato, Kverkvelia, Rybus, Corluka, Ignatev, Farfan (Rotenberg dk. 90 ?), Miranchuk, Miranchuk (Barinov dk. 77), Denisov, Krychowiak, Smolov (Eder dk. 88 ?)

Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Tarasov, Zhemaletdino

Teknik Direktör: Yuri Semin

Galatasaray: Muslera, Serdar Aziz, Linnes (Mariano dk. 89 ?), Nagatomo, Ozan Kabak, Ndiaye (Selçuk İnan dk. 68), Fernando (Feghouli dk. 58), Donk, Rodrigues, Onyekuru, Eren Derdiyok

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Maicon, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Krychowiak (dk. 43), Ignatev (dk. 54) (Lokomotiv Moskova)

Sarı kartlar: Corluka, Farfan (Lokomotiv Moskova), Serdar Aziz (Galatasaray)

