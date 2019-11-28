ÖZET İZLE: M. Başakşehir 0 - 3 Roma Maç Özeti ve Golleri İzle| Başakşehir Roma Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir Roma'yı ağırladı. Veretout, Kluivert ve Dzeko'nun gollerine engel olamayan temsilcimiz sahadan 3-0 mağlup ayrılarak son 32 umutlarını son maça bıraktı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada İrfan Can'ın orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko'nun yerden vuruşunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.
28. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal topa eliyle müdahale edince hakem Hategan penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltı atışını kullanan Veretout topu ağlara gönderdi. 0-1
40. dakikada Pellegrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kluivert'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
44. dakikada savunmanın hatasıyla topla buluşan Dzeko ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Pellegrini'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Mancini'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kluivert'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
79. dakikada sol tarafta topla buluşan Spinazzola'nın ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
Başakşehir: Mert, Skrtel (Berkay dk. 52), Ponck, Epureanu (Robinho dk. 46), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen (Aziz Behich dk. 16), Crivelli
Yedekler: Volkan, Arda, Demba Ba, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Roma: Pau Lpez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (Spinazzola dk. 53), Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini (Cengiz Ünder dk. 71), Kluivert, Dzeko (Mkhitaryan dk. 72)
Yedekler: Fuzato, Perotti, Kalinic, Fazio
Teknik Direktör: Paulo Fonseca
Goller: Veretout (dk. 30 pen.), Kluivert (dk. 40), Dzeko (dk. 44) (Roma)
Sarı kartlar: Mehmet Topal, Okan Buruk (Başakşehir), Kolarov (Roma)