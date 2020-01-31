ÖZET İZLE: M. Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle| Başakşehir Gençlerbirliği Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 20. haftası Medipol Başakşehir Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açıldı. Karşılaşmayı M. Başakşehir 8'de Crivelli, 48 ve 73'te Visca'nın golleriyle 3-1 yenerek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Başkent temsilcisinin tek golünü ise 29. dakikada Ayite kaydetti.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde Demba Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
8. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
29. dakikada Candeias'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
40. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Polomat'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut, Azubuike, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan, Ahmet, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Muhammed Emin, Emre, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Mattias, Toure, Erdem, Baiano, Yasin, Berat, Ayite, Candeias, Sefa
Yedekler: Ertaç, Ahmet, Halil İbrahim, Nadir, Rahmetullah, Jens, Soner, Diallo, Ramos, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Crivelli (dk. 8) (Başakşehir), Ayite (dk. 29) (Gençlerbirliği)