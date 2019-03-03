ÖZET İZLE: Malatya 0-2 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle | Malatya Başakşehir Kaç Kaç Bitti?

Malatya Başakşehir özet ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
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Maçtan dakikalar
14. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç'ta kaldı.
18. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.
44. dakikada, Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
58. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.
84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Malatya
Hakemler: Fırat Aydunus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth (Eren dk. 63), Murat Akça, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Aleksic, Guilherme (Barış Alıcı dk. 46), Adem (Pereira dk. 74 ?)
Yedekler: Farnolle, Şeref, Ahmed, Erkan, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre (Gökhan İnler dk. 79), İrfan, Mossoro (Soner dk. 85 ?), Visça, Arda (Napoleoni dk. 74) Robinho
Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir)
Barış Türel - Numan Güder