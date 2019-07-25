İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özet izle: Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı Özeti | Malatyaspor Olimpija Ljubljana kaç kaç bitti

Özet izle: Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı Özeti | Malatyaspor Olimpija Ljubljana kaç kaç bitti
Özet izle: Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı Özeti | Malatyaspor Olimpija Ljubljana kaç kaç bitti

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana karşılaştı. Evinde 2-2 berabere kalan Süper Lig ekibi bu sonuçla turu rövanşa bıraktı. Futbolseverler ise bu maçı özetini izlemek istiyorlar. İşte maçın özeti

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana Özet İzle A Spor...UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.  UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeye hak kazanacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İşte mücadeleye dair bilgiler... 

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ ÇİN TIKLAYINIZ

 

12. dakikada orta sahada topla buluşan Savic rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinde şutunu çekti top üstten auta çıktı.

13. dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti Bifouma'ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1
33. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic'in vuruşunda top auta gitti. 

42. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma'ya aktardı onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

61. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Bifouma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 

66. dakikada kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. 2-1 

74. dakikada yapılan ortada boşta kalan topa arka direkte müsait durumda bekleyen Savic dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2 

82. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Savic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Malatya
Hakemler: Joao Pinheiro, Rui Tavares, Brunu Rodrigues

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Cheabake, Nuri Aydın (Ahmed dk. 62), Donald (Guilherme dk. 64), Fofana (Berk Yıldız dk. 75), Bifouma, Jahovic
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Mustafa Akbaş, Rahman Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

NK Olimpija Ljubljana: Vidmar, Samardzic, Bagnack, Boakye, Jurcevic, Tomic, Brkic (Marko dk. 70), Suljic (Luka dk. 73), Savic, Çekiçi, Vukusic (Haris dk. 90+ 2 ?)
Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja
Teknik Direktör: Safet Hadzic

Goller: Vukusic (dk. 13), Savic (dk. 74) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20), Jahovic (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Endri Çekiçi, Bagnack (Olimpija Ljubljana), Mina, Guılherme (Yeni Malatyaspor)  

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.