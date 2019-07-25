Özet izle: Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı Özeti | Malatyaspor Olimpija Ljubljana kaç kaç bitti

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana Özet İzle A Spor...UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeye hak kazanacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İşte mücadeleye dair bilgiler...

12. dakikada orta sahada topla buluşan Savic rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinde şutunu çekti top üstten auta çıktı.

13. dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti Bifouma'ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1

33. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic'in vuruşunda top auta gitti.

42. dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma'ya aktardı onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

61. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Bifouma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

66. dakikada kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. 2-1

74. dakikada yapılan ortada boşta kalan topa arka direkte müsait durumda bekleyen Savic dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

82. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Savic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Malatya

Hakemler: Joao Pinheiro, Rui Tavares, Brunu Rodrigues

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Cheabake, Nuri Aydın (Ahmed dk. 62), Donald (Guilherme dk. 64), Fofana (Berk Yıldız dk. 75), Bifouma, Jahovic

Yedekler: Abdulsamed, Eren, Mustafa Akbaş, Rahman Buğra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

NK Olimpija Ljubljana: Vidmar, Samardzic, Bagnack, Boakye, Jurcevic, Tomic, Brkic (Marko dk. 70), Suljic (Luka dk. 73), Savic, Çekiçi, Vukusic (Haris dk. 90+ 2 ?)

Yedekler: Matija, Vitalijs, Denis, Vitja

Teknik Direktör: Safet Hadzic

Goller: Vukusic (dk. 13), Savic (dk. 74) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20), Jahovic (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Endri Çekiçi, Bagnack (Olimpija Ljubljana), Mina, Guılherme (Yeni Malatyaspor)