ÖZET İZLE: MKE Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Ankaragücü FB Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 22. haftasında 38 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, deplasmanda 17 puanla 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Fenerbahçe'de Jailson'un ortasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Max Kruse, topu iyi bir şekilde kontrol ederek kaleye şutunu gönderdi. MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich, kapattığı köşeden gelen şutu güçlükle çeldi.

11. dakikada Saba, kendi yarı sahasından aldığı topta etkili çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Saba, açtığı ortada topu Rodrigues'le buluşturdu. Rodrigues'in kafa vuruşu Altay Bayındır'ın kucağında kaldı.

13. dakikada MKE Ankaragücü atağında sol kanada atılan etkili ara pasında Michalak topla buluştu. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın kalesini terk etmesinden faydalanan Michalak, boş kaleye doğru topa vuruş yaptı. Topa son olarak Saba dokundu ve MKE Ankaragücü maçta öne geçti. 1-0

18. dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Tolga Ciğerci'nin ceza sahası yayı üzerine doğru açtığı ortada topla buluşan Ozan Tufan, yakın mesafeden yaptığı vuruşta MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'e takıldı. Sonrasında topu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

24. dakikada savunmadan ayrılan Jailson'un MKE Ankaragücü yarı sahasında kaptırdığı top sonucu Ankaragücü kontra atak buldu. Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak, Fenerbahçe kalecisi Altay'la karşı karşıya kaldı. Michalak'ın çektiği şutta kaleci Altay, açıyı iyi kapadı ve topu kurtardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Dirar'ın ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, topu kendi ağlarına yolladı. Fenerbahçe'nin bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

75. dakikada MKE Ankaragücü Michalak'la kontra atağa çıktı. Sol kanattan topu sürükleyen Michalak, Fenerbahçeli savunma oyuncularını da çalımlayarak ceza yayı üzerinde pas bekleyen Rodrigues'le topu buluşturdu. Rodrigues topu sağına çekerek düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-0

83. dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortada topu Vedat Muriqi, kafasıyla Mevlüt Erdinç'in önüne indirdi. Topu düzelttikten sonra şutunu çeken Erdinç, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'i geçemedi.

90+6. dakikada sol kanattan Max Kruse'nin ortasında topa kafa vuran Serdar Aziz, ağları havalandırdı. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Tiago Pinto, Michalak (Pazdan dk. 87 ?), Faty, Sedat Ağçay (Atilla Turan dk. 61), Lukasik, Saba (İlhan Parlak dk. 73), Rodrigues

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas, Stanojevic, Fatih Tultak

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Mevlüt Erdinç dk. 74), Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Emre Belezoğlu dk. 46) (Ferdi Kadıoğlu dk. 67), Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun Tekin, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Saba (dk. 13), Rodrigues (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Serdar Aziz (dk. 90+6) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Isla, Luiz Gustavo (Fenerbahçe)