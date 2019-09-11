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ÖZET İZLE: Moldova: 0-4 Türkiye Maç Özeti ve Golleri İzle | MOLDOVA TÜRKİYE Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Moldova: 0-4 Türkiye Maç Özeti ve Golleri İzle | MOLDOVA TÜRKİYE Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Moldova: 0-4 Türkiye Maç Özeti ve Golleri İzle | MOLDOVA TÜRKİYE Kaç Kaç Bitti?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün Moldova’ya konuk oldu. Mücadele millilerin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Moldova Türkiye maçı geniş özeti ve golleri izle. Moldova Türkiye maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

 

Moldova Türkiye maç özeti ve golleri izle... A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaştı. Mücadele millilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

20. dakikada Umut'un sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Cenk'in vuruşunda kaleci Koşelev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada orta sahada bulunan Dorukhan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Cenk, ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

63. dakikada Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'u dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

79. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Hakan'ın sert vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Cenk kafa ile ağlara gönderdi. 0-3

88. dakikada çalımlarla birlikte ceza yayı gerisine kadar gelen Yusuf Yazıcı, düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-4

Stat: Zimbru
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita (Ghecev dk. 81 ?), Suvorov (Rozgoniuc dk. 75), Ginsari (Cemirtan dk. 68), Sandu
Yedekler: Celeadnic, V. Macrichii, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz (Abdulkadir Parmak dk. 87 ?), İrfan Kahveci (Yusuf Yazıcı dk. 80), Kenan Karaman (Hakan Çalhanoğlu dk. 70), Deniz Türüç, Cenk Tosun
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Semen Altman

Goller: Cenk Tosun (dk. 37 ve 79), Deniz Türüç (dk. 57), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Türkiye)

1'Maç başladı! Başarılar Türkiye!

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