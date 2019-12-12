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ÖZET İZLE: PSG 5-0 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | PSG Galatasaray kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: PSG 5-0 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | PSG Galatasaray kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: PSG 5-0 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | PSG Galatasaray kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçında Galatasaray, deplasmanda PSG ile karşılaştı. PSG Galatasaray maçı kaç kaç bitti? PSG Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

Paris Saint Germain Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri izle... EFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan Bernat'ın ortasında ceza sahası dışından Sarabia'nın vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi.

20. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mario Lemina'nın şutu yandan auta çıktı.

24. dakikada verkaç yaparak son çizgiye inen Neymar'ın pasında ceza sahası içinde Mbappe'nin şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

33. dakikada Neymar'ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe'nin pasında Mauro Icardi boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 1-0

35. dakikada Neymar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarabia'nın yerden şutundan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 2-0

47. dakikada Mbappe'nin topuk pasında topla buluşan Neymar'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

63. dakikada Neymar'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Mbappe'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0

82. dakikada ceza sahası içinde Ryan Donk'un Mbappe'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cavani meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0

Stat: Parc des Princes
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene

Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi (Verratti dk. 75), Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat (Kehrer dk. 75), Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi (Cavani dk. 67)
Yedekler: Navas, Thiago Silva, Julian Draxler, Eric Choupo-Moting
Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi (Şener dk. 72), Lemina, Seri (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Falcao dk. 62)
Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35), Neymar (dk. 47) , Mbappe (dk. 63), Cavani (dk. 83 pen.) (PSG)
Sarı kartlar: Kurzawa (PSG), Mario Lemina, Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera (Galatasaray)

78'PSG 5. gole yaklaştı! Neymar'ın karşı karşıya vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
Pozisyon76'4-0 önde olan PSG tempoyu düşürdü

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