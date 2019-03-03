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ÖZET İZLE: Real Madrid:0 Barcelona:1 Maç Özeti Ve Golleri İzle

ÖZET İZLE: Real Madrid:0 Barcelona:1 Maç Özeti Ve Golleri İzle
ÖZET İZLE: Real Madrid:0 Barcelona:1 Maç Özeti Ve Golleri İzle

Real Madrid Barça geniş özeti ve golleri izle... İspanya La Liga'nın 25.hafta karşılaşmasında Real Madrid Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleden Barcelona 1-0 galip ayrıldı.

Real Madrid Barça geniş özeti ve golleri izle...İspanya La Liga'nın 25.hafta karşılaşmasında Real Madrid Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleden Barcelona 1-0 galip ayrıldı. Ligde geride kalan 26 haftada Barcelona 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid ekibi ise 48 puanda bulunuyor.

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Bu sezon 3 El Clasico 

Real Madrid ile Barcelona bu sezon 2'si İspanya Kral Kupası, 1'i de lig olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Barca 2 kez rakibini mağlup ederken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Barcelona ligdeki müsabakayı evinde 5-1, kupadaki karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmıştı. 

Barca ligde son 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Madrid ise son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.  

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